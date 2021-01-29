Силовые структуры испытают новый пистолет "Аспид"

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) передаст самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы.

Таким образом планируется получить обратную связь от профессионалов, чтобы в конечном итоге успешно пройти испытания, сообщается на сайте госкорпорации Ростех.

Не так давно "Аспид" уже прошел сертификацию. Полученные от потенциальных потребителей оружия замечания планируется внести в конструкторскую документацию для доработки оружия.

- К этапу предварительных испытаний ЦНИИточмаш соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы, - отметил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Как уже писала "РГ", пистолет создается в трех вариантах: стандартном (РГ-120), облегченном и серийном (РГ120-1). Первый отличается более емким магазином на 22 патрона, тогда как два других рассчитаны на 18. Помимо этого, варианты в модификации РГ120-1 отличаются тем, что не имеют наружных механических предохранителей. Они спрятаны внутрь и работают автоматически. Это сделано, чтобы максимально быстро доставать оружие из кобуры, не боясь зацепиться выступающими деталями. Пистолет в серийном варианте также будет снабжаться планкой Пикатинни. В зависимости от модификации вес оружия без патронов составляет 780-1100 граммов, длина - 205 миллиметров.

- Пистолет имеет модульную конструкцию. Она позволяет использовать различные варианты затворов - в армейском и в спортивном исполнении. Например, с коллиматорным прицелом и без, а также различные варианты рукояток со сменными накладками, - отметил главный конструктор ОКР "Аспид" Иван Козлов.

Алексей Иванов