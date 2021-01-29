Учения в шести регионах РФ начал Западный военный округ

Снайпер Западного военного округа во время учений.

К манёврам привлечены 3,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц боевой техники

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Свыше 3,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Курской областях и Подмосковье задействованы в учениях, которые идут в шести регионах страны, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"К учениям в шести регионах России привлечены свыше 3,5 тыс. военнослужащих", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

В манёврах задействовано более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. Это, в частности, ракетные комплексы "Искандер-М", артиллерийская и бронетанковая техника, информирует штаб ЗВО.

По его данным, учения плановые.

На начальном этапе "расчёты и экипажи отработали проверку сигналов оповещения, выход боевых машин из парков военной техники в назначенные районы, развертывание на военных полигонах для отработки оборонительных действий", сказано в сообщении.