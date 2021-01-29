Войти
Известия.ru

Amazon и SpaceX не могут поделить космос

117
0
0
Источник изображения: iz.ru

Генеральный директор SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос поссорились из-за конкурирующих проектов широкополосного спутникового интернета.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос поссорились из-за конкурирующих проектов широкополосного спутникового интернета.

Как сообщает телеканал «Известия», конфликт начался, когда Маск попросил Федеральную комиссию по связи (FCC) позволить SpaceX переместить некоторые спутники Starlink с на более низкую орбиту, чем та, что планировалась изначально.

Компания Amazon отреагировала на это резко, заявив, что такая высота помешает ее запланированной спутниковой группировке Kuiper Systems.

В свою очередь Маск возмутился тем, что у Amazon пока нет ни одного объекта. В то время как SpaceX вывела на орбиту более тысячи аппаратов.


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
Похожие новости
09.11.2020
Манит в сеть: Илон Маск сулит человечеству доступный спутниковый интернет
27.04.2020
Рогозин высказался против объединения с Илоном Маском
21.09.2016
Дмитрий Иванов, НПО "Сатурн": "Побеждают те компании, которые создают новые компетенции"
24.06.2016
Глава Центра Хруничева: паритет с Илоном Маском достижим
30.10.2009
Куда нас приведет следующий огромный скачок НАСА?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 02:12
  • 67
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 29.01 01:53
  • 1
В России начали изготовление робота для открытого космоса
  • 29.01 01:38
  • 9
Институт «Звездных Войн»
  • 29.01 01:22
  • 1
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 29.01 01:10
  • 16
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 29.01 01:02
  • 3
В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться
  • 28.01 22:42
  • 5
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 22:23
  • 130
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 22:19
  • 1
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
  • 28.01 21:44
  • 33
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 21:41
  • 2
В Москве раскрыли результаты исследования безопасности 5G
  • 28.01 21:10
  • 85
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 13:36
  • 44
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 12:45
  • 2
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США