Amazon и SpaceX не могут поделить космос

Генеральный директор SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос поссорились из-за конкурирующих проектов широкополосного спутникового интернета.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос поссорились из-за конкурирующих проектов широкополосного спутникового интернета.

Как сообщает телеканал «Известия», конфликт начался, когда Маск попросил Федеральную комиссию по связи (FCC) позволить SpaceX переместить некоторые спутники Starlink с на более низкую орбиту, чем та, что планировалась изначально.

Компания Amazon отреагировала на это резко, заявив, что такая высота помешает ее запланированной спутниковой группировке Kuiper Systems.

В свою очередь Маск возмутился тем, что у Amazon пока нет ни одного объекта. В то время как SpaceX вывела на орбиту более тысячи аппаратов.