Беспилотный летательный аппарат Bayraktar DIHA

Ныне уже широко известная турецкая компания Baykar Defense (входящая в состав группы Baykar) сообщила о создании легкого разведывательного беспилотного летательного аппарата Bayraktar DIHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) с вертикальным взлетом и посадкой. В распространенном 18 января 2021 года руководителем компании Сельджуком Байрактаром видео, в цеху компании были видны два образца аппарата Bayraktar DIHA, однако неясно, начаты ли их летные испытания.

Изображение нового легкого разведывательного беспилотного летательного аппарата Bayraktar DIHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) с вертикальным взлетом и посадкой разработки турецкой компании Baykar Defense (с) Baykar Defense

Аппарат DIHA выполнен по схеме летающего крыла с размахом 5 м и длиной 1,5 м, и имеет взлетный вес 30 кг при массе полезной нагрузки (электронно-оптические системы) 5 кг. Аппарат для взлета и посадки использует четыре электродвигателя с воздушными винтами, а для маршевого полета - поршневой мотор с толкающим винтом. Кроме вертикальной, возможна горизонтальная посадка аппарата на фюзеляж или парашютная.

Максимальная скорость полета БЛА DIHA заявлена до 80 узлов (150 км/ч), крейсерская скорость - до 55-60 узлов (100-110 км/ч), потолок рабочий - до 9000 футов (2700 м), максимальный полоток - до 15000 футов (до 4500 м). Радиус действия БЛА по условиям радиоуправления с наземной станции - 150 км, продолжительность полета до 12 часов. Аппарат может использоваться в автоматическом, полуавтоматическом или полностью командном режимах управления.

Изображение нового легкого разведывательного беспилотного летательного аппарата Bayraktar DIHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) с вертикальным взлетом и посадкой разработки турецкой компании Baykar Defense (с) Baykar Defense