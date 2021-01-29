Байден приостановил продажу оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена временно прекратила сделки по продаже оружия, заключенные при администрации Дональда Трампа с несколькими ближневосточными странами, включая Объединенные Арабские Эмираты, сообщают американские СМИ.

По их данным, продажи самолетов F-35 и ударных беспилотников в ОАЭ, а также крупные поставки боеприпасов в Саудовскую Аравию приостановлены в ожидании пересмотра.

Представитель Госдепартамента описал действия, предпринятые на следующий день после приведения к присяге госсекретаря Энтони Блинкена, как "временную приостановку осуществления некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы дать новому руководству возможность пересмотреть" эти решения.

Он отметил, что это "рутинное административное действие, типичное для большинства переходных периодов", призванное обеспечить, чтобы продажи оружия США "соответствовали нашим стратегическим целям".

При этом он не уточнил, о каких именно соглашениях идет речь.

В конце прошлого года США и ОАЭ заключили сделку на $23 млрд, которая должна была предоставить ближневосточной стране 50 самолетов F-35 и 18 вооруженных беспилотников, а также другое оборудование для обеспечения безопасности.