Майнити симбун (Япония): увеличение радиуса действия японских ракет после окончания ДРСМД

В конце прошлого года Япония приняла решение о модернизации собственных противокорабельных ракет, значительно увеличив радиус их действия. Это позволит уничтожать ракетные базы, аэродромы и другие вражеские объекты, отмечает «Майнити». Кто понимается под врагами? Первые в списке, конечно же, Россия и Китай.

Японии не нужны американские ракеты средней дальности

В декабре 2020 года правительство Японии приняло решение модернизировать японские противокорабельные ракеты 12 типа наземного базирования сил самообороны, значительно увеличив радиус их действия. Цель в том, чтобы поражать вражеские военные корабли из-за пределов радиуса действия ракет противника и использовать 12 тип в наступательных целях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Однако цели этим не ограничиваются. Ключ к пониманию скрытого смысла заключается в аннулировании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сдерживание соседних стран

Легендарные ракеты сухопутных сил самообороны 12 типа, которые читаются как "Хитонисики". Эти ракеты устанавливаются на тягачи и запускаются по вражеским кораблям, передвигающимся в море. Они были приняты на вооружение в 2012 году. Радиус их действия составляет примерно 200 километров. "Хитонисики" развернуты, например, на базе сухопутных сил самообороны в городе Кумамото.

Чтобы увеличить радиус действия этих ракет, в декабре 2020 года японские власти дополнили бюджет на 2021 год суммой в размере 33,5 миллиарда иен на разработку модернизированной версии.

Официальной информации о планируемой дальности пока нет, однако, по словам источника в правящей партии, на первоначальном этапе рассчитывается увеличить радиус действия до 900 километров, а в конечном итоге - до 1500 километров. Испытания начнутся в 2021 году. Разработчики стремятся к тому, чтобы обеспечить наведение ракет на движущиеся цели через спутниковые системы, а также сделать ракеты невидимыми для радаров противника.

Причина увеличения радиуса действия "Хитонисики" заключается в возникновении следующей проблемы: на фоне улучшения характеристик ракет соседних стран невозможно будет обеспечить безопасность военнослужащих и защитить Японию, если силы самообороны не смогут наносить удары из-за пределов радиуса действия оружия противника.

Действительно, КНДР приняла на вооружение большое количество баллистических ракет средней дальности "Нодон", которые долетают до Японии. Более того, предполагается, что среди баллистических ракет подводной лодки, которые разрабатывает КНДР, есть такие, которые покрывают всю территорию Японии.

В соответствии с докладом, опубликованным министерством обороны США в 2020 году, в 2019 году у Китая было более 1250 ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров. В частности, КНР резко увеличила количество баллистических ракет средней дальности DF-26, которые также называют "убийцами авианосцев".

В случае начала ракетного боя дальность действия станет определяющим фактором. В связи с этим правительство и правящая партия заговорили о необходимости разработки ракет с увлеченным радиусом действия.

Важным аспектом является также и то, что "Хитонисики" - это японские ракеты. Благодаря этому Япония сама может принимать решения об их модернизации и устанавливать их на корабли или самолеты. Таким образом, можно создать целое семейство подобных ракет.

В настоящее время правительство Японии ведет переговоры с США о том, чтобы устанавливать на истребители F-15 ракеты дальнего радиуса действия иностранного производства, однако расходы серьезно превысили установленные рамки, из-за чего реализация проекта откладывается.

Что касается японских противокорабельных ракет, то их можно в короткие сроки и за небольшую стоимость переделать под версию для установки на самолеты. Поэтому японские власти обсуждают возможность оснащения F-15 "Хитонисики" вместо ракет иностранного производства.

Если увеличить дальность действия японских ракет, их можно будет также использовать для уничтожения ракетных баз, аэродромов и других вражеских объектов. "Нет необходимости во всеуслышание заявлять, что Япония может поражать базы противника. Если просто обеспечить такую возможность, это уже станет сдерживающим фактором для соседних стран", - подчеркивает член Либерально-демократической партии.

Необходимость мер

Тем не менее цели правительства этим не ограничиваются. Увеличение радиуса действия "Хитонисики" также учитывает аннулирование ДРСМД, который СССР и США подписали во время холодной войны в 1987 году.

В соответствии с этим соглашением, СССР и США договорились не разрабатывать и не испытывать ракеты наземного базирования, дальность действия которых составляет от 500 до 5500 километров. Несмотря на то, что используется словосочетание "ядерные силы", запрещены любые, даже неядерные ракеты, соответствующие этому радиусу действия.

Этот договор тормозил гонку вооружений между США и Россией и после окончания холодной войны, однако в феврале 2019 года администрация Дональда Трампа объявила о выходе из соглашения под предлогом того, что Россия разрабатывает такие ракеты в нарушение ДРСМД. Договор был аннулирован в августе того же года.

Уже через две недели после истечения ДРСМД США изъявили желание разрабатывать новые ракеты: были проведены испытания ракет средней дальности наземного базирования. Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии - благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР.

После разрыва ДРСМД министр обороны США Марк Эспер не назвал конкретные страны, однако выразил намерение развернуть в Азии новые ракеты средней дальности, когда они будут готовы. Правительство Японии уверено, что США предложат Японии разместить ракеты на ее территории.

В связи с этим японские власти подразумевают такой сценарий: если США предложат Японии свои ракеты, они ответят, что не нуждаются в них, поскольку есть свои ракеты "Хитонисики" с увеличенной дальностью полета.

Во-первых, есть опасность, что базы, где американские войска разместят свои ракеты, сразу же окажутся под прицелом врага. Во-вторых, Китай и Россия, скорее всего, окажут отчаянное сопротивление. Поэтому велика вероятность, что Япония столкнется с труднопреодолимыми препятствиями как внутри страны, так и за ее пределами.

"Ракеты 12 типа с увеличенным радиусом действия должны стать мощным переговорным инструментом, если Вашингтон начнет оказывать давление с целью размещения своих ракет средней дальности", - надеется японский чиновник.

Тем не менее, даже если силы самообороны внедрят "Хитонисики" с увеличенной дальностью, все равно не обойтись без участия американских войск в ходе их эксплуатации.

"Сами силы самообороны не могут определять местоположение цели и наводить на нее ракеты. Местоположение объекта сообщают американские подразделения. Так же приходится пользоваться их спутниками", - отмечает источник в министерстве обороны Японии.

Это означает, что руководить операциями с применением модернизированных "Хитонисики" будут американские силы, а Япония будет, как и прежде, подчиняться их приказам.

Модернизированные ракеты 12 типа планируется внедрить в 2026 году. Какое же влияние они окажут на дипломатию и оборону Японии? Будем следить за ситуацией.

Комментарии японских читателей:

Mao

Условие для существования страны - это возможность защитить себя своими силами. Сейчас безопасность Японии гарантирована Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с США, однако Япония наращивает военную мощь, чтобы обрести способность противостоять России и Китаю. В ХХI веке численность армии не важна. Достаточно большого количества роботов. Ракеты с большим радиусом действия - это лишь малая часть. Нужны спутники, подводные лодки и истребители-невидимки. У Японии достаточно плутония, чтобы оснастить спутники ядерными ракетами. Также разрабатывается волновая пушка, дальность действия которой три тысячи километров. Больше другие страны не будут нам указывать, что делать.

Yam

Во-первых, Япония, в отличие от многих стран, может обеспечить себя собственным вооружением. Необходимо противостоять Китаю, России и обеим Кореям. Ведь Южная Корея считает Японию условным противником.

Cxb

Китай и другие страны наращивают военную мощь и при этом пытаются помешать соседям делать то же самое. В результате возникает такая ситуация, как сейчас. Японии необходимо принимать меры в отношении Китая, России, КНДР и Южной Кореи, которым доверять нельзя. Они не имеют права указывать нам.

Kam

Кое-кого пропустили. Написано, что в радиусе действия наших ракет будут Россия, Китай и КНДР, но Южную Корею забыли!

Nyo

Если ракеты не будут долетать до таких условных противников, как Китай, Россия, КНДР и РК, смысла в стратегии, при которой акцент делается на обороне, не будет никакого.

Ккк

Япония должна укрепить оборонную мощь. Потому что Китай, КНДР и Россия - это враги.

Sekope

Дальность должна быть не менее двух тысяч километров. Тогда ракеты смогут лететь на низкой высоте и поражать цели в России более точно.

Adw

В Восточной Азии растет национализм и милитаризм. В таких условиях сохранять нейтралитет невозможно. Кроме того, китайское оружие не настолько отсталое, чтобы можно было защититься от него только за счет оборонной стратегии.

Den

Разве 30 миллиардов иен достаточно? Даже если увеличить цифру на один порядок, все равно будет мало. Это адекватный ответ странам, которые призывают придерживаться оборонной стратегии, а сами вторгаются в территориальные воды.

Ocj

Страну невозможно защитить только за счет обороны. Лучшая оборона - это нападение. Так было раньше, и так происходит в настоящее время. Говорят, что наступательная мощь приведет к войне, но сейчас, в эпоху развития информационных технологий, никто не поверит заявлениям правительства.

Дзюн Аоки (Jun Aoki)