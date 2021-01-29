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ТАСС

Российско-британское предприятие подготовило новую заявку на работу OneWeb в РФ

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Запуск ракеты "Союз" с шестью спутниками OneWeb с космодрома Куру. 28 февраля 2019 года
Запуск ракеты "Союз" с шестью спутниками OneWeb с космодрома Куру. 28 февраля 2019 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Она находится на согласовании в Великобритании

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совместное российско-британское предприятие "Уанвеб" подготовило новую заявку на выделение частот для работы OneWeb в России в распределяющую их госкомиссию. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Новая заявка в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) подготовлена, сейчас она находится на согласовании у британской стороны", - отметил собеседник агентства.

В 2017 году "Уанвеб" (совместное предприятие OneWeb и АО "Спутниковая система "Гонец") подало заявку в Государственную комиссию по радиочастотам на получение нескольких полос частот. С тех пор она несколько раз выносилась на обсуждение на заседания госкомиссии, однако частоты так и не были выделены. Позже британская компания отозвала заявку, чтобы дополнить информацию в соответствии с требованиями законодательства и вновь подать ее на рассмотрение.

Первые шесть спутников британской компании OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены еще 34 спутника, а 21 марта - еще 34 аппарата. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года, на орбиту были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Гонец-М
Проекты
2020-й год
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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