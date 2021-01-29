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ТАСС

Роскосмос запланировал восемь запусков по программе OneWeb в 2021 году

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Модель спутника OneWeb
Модель спутника OneWeb.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

Всего британская компания намерена развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роскосмос планирует осуществить восемь запусков по программе OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"С космодромов Байконур и Восточный запланировано по три запуска космических аппаратов в рамках проекта OneWeb", - отметил Савельев.

По словам заместителя генерального директора, также планируется два кластерных запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Первые шесть спутников британской компании OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены еще 34 спутника, а 21 марта - еще 34 аппарата. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. На орбиту были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.

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Восточный Космодром
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