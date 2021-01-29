Роскосмос планирует запустить 10 ракет "Союз" для иностранных партнеров в 2021 году

По словам замгендиректора компании по международному сотрудничеству Сергея Савельева, четыре из них пройдут с космодрома Байконур и по три с Восточного и Куру

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роскосмос планирует осуществить 10 запусков ракет-носителей "Союз-2" и "Союз-СТ" в этом году в интересах зарубежных партнеров. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Российская сторона в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков", - отметил Савельев.

По словам заместителя генерального директора госкорпорации, четыре из них пройдут с космодрома Байконур и по три - с Восточного и Куру (Французская Гвиана). При этом с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

Во втором квартале 2021 года с Байконура запланирован запуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли CAS500-1 в интересах Республики Корея с группой из 34 иностранных и российских космических аппаратов, выводимых в качестве попутной полезной нагрузки.

Контракт с Корейским институтом аэрокосмических исследований на запуск космического аппарата CAS500-1 был подписан компаниями "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" 17 августа 2017 года, на следующий день аналогичный контракт был заключен с компанией Korea Aerospace Industries на запуск CAS500-2. Оба аппарата планируется запустить на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.