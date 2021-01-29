Войти
ТАСС

Роскосмос планирует запустить 10 ракет "Союз" для иностранных партнеров в 2021 году

113
0
0
Ракета-носитель "Союз-СТ"
Ракета-носитель "Союз-СТ".
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

По словам замгендиректора компании по международному сотрудничеству Сергея Савельева, четыре из них пройдут с космодрома Байконур и по три с Восточного и Куру

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роскосмос планирует осуществить 10 запусков ракет-носителей "Союз-2" и "Союз-СТ" в этом году в интересах зарубежных партнеров. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Российская сторона в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков", - отметил Савельев.

По словам заместителя генерального директора госкорпорации, четыре из них пройдут с космодрома Байконур и по три - с Восточного и Куру (Французская Гвиана). При этом с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

Во втором квартале 2021 года с Байконура запланирован запуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли CAS500-1 в интересах Республики Корея с группой из 34 иностранных и российских космических аппаратов, выводимых в качестве попутной полезной нагрузки.

Контракт с Корейским институтом аэрокосмических исследований на запуск космического аппарата CAS500-1 был подписан компаниями "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" 17 августа 2017 года, на следующий день аналогичный контракт был заключен с компанией Korea Aerospace Industries на запуск CAS500-2. Оба аппарата планируется запустить на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Южная Корея
Компании
KAI
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
15.04.2020
Возможное сокращение числа запусков российских ракет связано с проблемами у иностранных заказчиков - источник
15.03.2019
Не прощай их, Юра
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
02.07.2010
Россия прощается с космосом
13.07.2007
«Таксисты» — не элита К чему может привести погоня Роскосмоса за тотальной коммерциализацией отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 02:12
  • 67
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 29.01 01:53
  • 1
В России начали изготовление робота для открытого космоса
  • 29.01 01:38
  • 9
Институт «Звездных Войн»
  • 29.01 01:22
  • 1
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 29.01 01:10
  • 16
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 29.01 01:02
  • 3
В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться
  • 28.01 22:42
  • 5
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 22:23
  • 130
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 22:19
  • 1
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
  • 28.01 21:44
  • 33
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 21:41
  • 2
В Москве раскрыли результаты исследования безопасности 5G
  • 28.01 21:10
  • 85
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 13:36
  • 44
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 12:45
  • 2
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США