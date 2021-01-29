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Вестник Мордовии

Охота за секретами: захваченный в Ливии ЗРПК "Панцирь-С1" переправлен в США

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Источник изображения: Фото: savunmasanayist.com

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", ранее принадлежавший силам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара, в настоящее время оказался в США.

В минувшем году ЛНА потерпела ряд сокрушительных поражений от так называемого Правительства национального согласия, которое активно поддерживалось разведкой и вооруженными силами Турции.

В ходе боев силы Хафтара потеряли значительное количество бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия, а также такие системы противовоздушной обороны как доставленные из ОАЭ "Панцирь-С1". По турецким данным, было, якобы, уничтожено около 20 ЗРПК и одна установка захвачена.

Узнав о столь ценном трофее, американцы провели операцию по его доставке в США. Все объясняется желанием избежать угрозы гражданским самолетам.

В июне 2020 года в Ливию прибыл принадлежащий США военный грузовой самолет типа C-17 Globemaster III. На его борту комплекс сначала доставили в Германию на авиабазу Рамштайн, а затем уже переправили за океан.

Разумеется, главная цель акции, не гуманитарная, а желание узнать подробнее об особенностях конструкции боевой машины.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливия
ОАЭ
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
C-17
Проекты
2020-й год
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