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Известия.ru

США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Shawn Thew

Белый дом в среду, 27 января, ввел временный запрет на продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена намерена пересмотреть договоры о продаже высокоточных боеприпасов Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ, одобренные бывшим главой государства Дональда Трампа.

20 октября американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, которые якобы могут стать угрозой для нацбезопасности США и безопасности американских войск. В документе политики напомнили, что ОАЭ среди прочего сотрудничает с РФ и Китаем в сфере вооружения. Кроме того, в 2017 году Абу-Даби и Москва подписали соглашение, которое предполагает в том числе разработку истребителя пятого поколения и закупку российских самолетов Су-35.

В сентябре о ситуации вокруг продажи ОАЭ истребителей F-35 высказался советник в то время действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он заявил, что американская администрация «серьезно обсуждает» данный вопрос и намерена провести консультации с Израилем.

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Страны
Израиль
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Саудовская Аравия
США
Продукция
F-35
Су-35
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения
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