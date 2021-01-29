Business Insider (США): спустя десятилетия после распада СССР самолеты советской конструкции до сих пор летают в России и по всему миру

До своего распада в начале 90-х СССР располагал едва ли не самыми грозными вооруженными силами в истории. С тех пор Россия неуклонно восстанавливает свой военный потенциал, но костяк ее растущих ВВС по-прежнему составляют несколько советских моделей, которые до сих пор несут дежурство по всему миру, указывает автор.

Почти полвека США и их союзники считали Советский Союз своей главной угрозой. Огромные размеры советских вооруженных сил и передовое вооружение сделали их едва ли не самыми могущественными в истории.

К счастью, прямой войны между Советским Союзом и его противниками по НАТО так и не случилось. Но это отнюдь не значит, что этой угрозы никогда не было, ведь военные СССР и НАТО пристально следили друг за другом.

Особенно это касалось военно-морской арены. Всю холодную войну Советский Союз поддерживал большой флот патрульных самолетов, самолетов противолодочной обороны и стратегических бомбардировщиков, чтобы отслеживать и, при необходимости, атаковать военно-морские подразделения НАТО по всему миру.

Холодная война закончилась, но некоторые из этих самолетов все еще стоят на вооружении ВВС и ВМФ России.

"Медведь"

Пожалуй, известнейший из советских и российских самолетов, занимающихся морским патрулированием - это Ту-95, по классификации НАТО Bear или "Медведь".

Ту-95 поступил на вооружение советских ВВС и ВМФ в 1956 году, придя на смену Ту-4, реконструированной копии американского B-29. При потолке в 12 000 метров и дальности более 14 000 километров, "Медведь" может нести почти 12 тонн боеприпасов.

Лучше всего Ту-95 запомнились межконтинентальными полетами и ядерными испытаниями. Они совершили множество полетов вдоль границ НАТО, вынуждая альянс отвечать.

В начале своей службы на советском флоте "Медведь" комплектовался противокорабельными ракетами для ударов по судам противника вдали от советских берегов.

Однако холодная война продолжалась, и устаревший Ту-95 был переведен на разведку и электронное наблюдение. Эта версия получила название Ту-142.

Ту-142 ловко отслеживал надводные корабли и подводные лодки, а также выступал радиорелейным ретранслятором для российских подводных лодок.

Но возможности "Медведя" по-прежнему ограничены. В силу своего возраста "Медведи" часто разбиваются - причем настолько часто, что в 2015 году все полеты Ту-95 были остановлены. Кроме того, они настолько громкие, что их слышат даже подводные лодки "над головой".

Однако Ту-95 и Ту-142 пережили холодную войну и несут службу в российских ВВС и ВМФ, - периодически появляются сообщения об их перехватах у берегов Аляски, Калифорнии и Японии. Несмотря на свой возраст, оба самолета проходят модернизацию, и Россия надеется не списывать их до 2040 года.

Ил-38

Ил-38, известный в НАТО как May или "Май" - это модификация гражданского лайнера Ил-18.

Он поступил на вооружение ВМФ СССР в 1967 году для морского патрулирования и противолодочной борьбы - как и американский Lockheed P-3 Orion.

Ил-38 имеет потолок почти в 10 000 метров, дальность полета около 8 000 километров и развивает максимальную скорость 640 километров в час.

В двух внутренних отсеках для оружия он может нести до 9 тонн мин, глубинных бомб и даже противокорабельных ракет или торпед.

Но поскольку его главная специализация - это противолодочные операции, обычно его грузом становятся гидроакустические буи (их сбрасывают в воду для прослушивания подводных лодок).

Наряду с Ту, Ил-38 до сих пор стоит на вооружении в России. Еще с советских времен известно, что они летают низко над кораблями НАТО.

В советское время Индия закупила у России крупную партию оружия - в том числе Ил-38 и Ту-142. Ту-142 с тех пор с вооружения сняли, но Ил-38 до сих пор летает.

Как и "тушки", "илы" проходит модернизацию, и время от времени их перехватывают в воздушном пространстве Аляски и Японии.

Ту-22М

Самыми опасными морскими самолетами в СССР были бомбардировщики, особенно Ту-22М (по классификации НАТО Backfire). Ту-22М, особенно модификация М3, остаются серьезной угрозой для военно-морских сил НАТО.

Ту-22М3 имеет крейсерскую скорость 900 километров в час, максимальную скорость 2 300 километров в час, потолок свыше 13 000 километров и дальность полета около 6 500 километров. Узлы подвески и внутренний отсек для вооружения позволяют нести до 24 тонн боеприпасов.

Во время холодной войны Ту-22М3 отводилась главная роль против надводных кораблей НАТО, особенно авианосцев. Они могли иметь на вооружении до трех ядерных или обычных ракет Х-15 либо до 10 ракет Х-22.

Предполагалось, что в бомбардировках авианосцев будет участвовать до 100 Ту-22М3 и Ту-16, причем до 80 будут нести ракеты - некоторые с ядерными боеголовками, - а остальные выступать ложными целями.

В последний год советско-афганской войны Ту-22 участвовали в боях как обычные бомбардировщики. Они остались на службе после распада Советского Союза. Один был сбит грузинскими силами ПВО во время российско-грузинской войны 2008 года.

Они часто используются в патрульных операциях в Европе и Азии и участвовали в боевых действиях во время российской интервенции в сирийскую гражданскую войну.

Благодаря модернизации Ту-22М3 получили возможность дозаправки в воздухе, увеличив дальность полета. Бомбардировщики получили новый комплект ракет - в том числе Х-101, Х-55 и Х-32. В разработке находится гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал".

Его родственник Ту-16 в России снят с вооружения, но его модификация H-6 продолжает нести службу в Китае. Военно-морской вариант H-6K выполняет аналогичные противокорабельные задачи.

Су-24

Су-24 - всепогодный бомбардировщик и перехватчик, в некоторых модификациях выполняющий роль разведчика. Су-24 легко узнавать по крылу изменяемой стреловидности и кабине с поперечным расположением кресел. Самолет находился на вооружении как ВВС, так и ВМФ СССР.

При гораздо меньшей дальности и потолке по сравнению с крупными Ту (2 900 километров и 11 000 метров) Су-24 предназначен скорее для полетов в береговой зоне. Девять узлов подвески на крыльях и под фюзеляжем позволяют нести более 7,7 тонн боеприпасов.

Для выполнения морских задач Су-24 мог нести три сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31, которые также могли захватывать такие цели, как радиолокационные установки противника.

На советской и российской службе Су-24 бомбили Афганистан, Чечню, Грузию и Сирию, причем минимум пять машин выбыли из строя в результате действий противника. Су-24 стоят на вооружении еще в шести странах.

Как и другие бомбардировщики и патрульные самолеты, Су-24 остаются на передовой против НАТО.

В апреле 2014 года Су-24 пролетел на расстоянии 900 метров и на высоте 150 метров от эсминца ВМС США "Дональд Кук" в международных водах Черного моря. Год спустя два Су-24 пролетели на расстоянии всего 500 метров и на высоте 60 метров от эсминца ВМС США "Росс" в том же районе.

В 2016 году два Су-24 облетели "Дональда Кука" в Балтийском море, отработав демонстрацию удара. На кадрах видно, что самолеты пролетели всего в тридцати метрах над эсминцем. В 2017 и 2018 годах Су-24 тревожили корабли ВМС Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

Бенджамин Браймлоу (Benjamin Brimelow)