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Известия.ru

В NASA заявили об открытости к обсуждению сотрудничества с РФ по лунной станции

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

NASA не получало конкретных предложений от России в ответ на призыв к сотрудничеству по созданию лунной станции Gateway и остается открытым к обсуждению принципов взаимодействия. Об этом 27 января сообщили «РИА Новости» в американском ведомстве.

Так в NASA прокомментировали сообщения об исключении России из экспертной группы, обсуждающей перспективы создания окололунной станции Gateway, из-за недостаточной роли РФ в проекте.

«Сотрудничество NASA с Роскосмосом и космическими агентствами других стран было важным инструментом успеха Международной космической станции», — отметили в ведомстве. По словам его представителя, американская сторона хочет продолжить отношения.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа провозгласила возобновление лунной программы, заявив о намерении обеспечить постоянное пребывание человека на лунной орбите.

Соглашение о совместном создании окололунной станции Gateway «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году. Позже глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал проект американоцентричным. По его словам Gateway — американский проект с ограниченным участием внешних партнеров, в то время как у России имеется своя программа исследований Луны, пишет «Газета.ру».

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