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ТАСС

Эрдоган и Маск обсудили сотрудничество в сфере космических технологий

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Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: ЕРА-ЕЕЕ

Ранее SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A

АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с руководителем американской компании SpaceX Илоном Маском.

"В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в различных сферах, включая между компаниями и учреждениями государственного и частного секторов Турции в сфере космических технологий", - говорится в распространенном коммюнике канцелярии турецкого лидера.

Между тем 8 января SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A.

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Страны
США
Турция
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Эрдоган Реджеп
Проекты
Falcon РН
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