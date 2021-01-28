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РИА Новости

Легче и проще. Эксперт по оружию оценил новый пистолет "Аспид"

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Спортивный пистолет "Аспид"
Спортивный пистолет "Аспид".
Источник изображения: © Фото : АО ЦНИИТОЧМАШ

Спортивный пистолет "Аспид" передадут на апробацию в российские силовые ведомства, сообщили в "Ростехе". Главный редактор журнала "Калибр", эксперт по оружию Александр Кудряшов в эфире радио Sputnik рассказал о некоторых особенностях нового пистолета.

Новый спортивный пистолет калибра 9х19 "Аспид" будет передан на апробацию в российские силовые ведомства, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Как пояснил индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, полученные отзывы помогут доработать оружие.

Уточняется, что "Аспид" разрабатывают в трех вариантах: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный будет оснащен магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела, а серийный вариант оснащен планкой Пикатинни – системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования.

Все модификации получат специальные накладки на рукоятку для подгонки пистолета под индивидуальную хватку стрелка.

У модификации РГ120-1 нет наружных механических предохранителей, все предохранители внутренние. Это позволяет моментально доставать оружие из кобуры, сэкономленные доли секунд работают на результат спортсмена.

Главный редактор журнала "Калибр", эксперт по оружию Александр Кудряшов в эфире радио Sputnik оценил новинку.

"ЦНИИточмаш сделал пистолет с полимерной рамкой, пока мы его не видели, но можно сказать, что такая рамка сделает пистолет легче, а также упростит и удешевит его производство… Если мы говорим о стальной рамке, то ее нужно фрезеровать, чаще всего из цельного куска металла ‒ много отходов, много затрат. А здесь она отливается", ‒ сказал Александр Кудряшов.

Кудряшов также отметил, что спортивные модификации стрелкового оружия имеют заметные отличия от боевых. По его мнению, новый пистолет можно предварительно сравнивать с соответствующей моделью австрийского пистолета Glock, известного своей скорострельностью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Компании
Glock GmbH
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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