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Российская газета

Первых офицеров инженерного спецназа подготовят в Тюмени

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Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС РФ
Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС РФ.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

В Тюмени в 2021 году состоится первый выпуск лейтенантов по редкой в армии специальности - инженерного спецназа. Готовят таких уникальных специалистов в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

Штурмовики, или "тяжелые" - так еще называют курсантов, которые обучаются по специальности "Применение инженерных подразделений штурма и разграждения".

Как рассказал в интервью "Красной звезде" начальник училища генерал-майор Дмитрий Евмененко, по сути, выпускники - это спецназ инженерных войск. "Им свойственно выполнение инженерных задач на самых сложных участках и направлениях", - подчеркнул он. Подготовка курсантов на должность командиров подразделений штурма и разграждения сильно отличается от обучения простых саперов.

Штурмовики должны досконально знать работу инженерных подразделений, учитывать все типы встречающихся боеприпасов.

"Их важная особенность - в совершенстве знать нюансы ведения боевых действий в условиях урбанизированной местности", - подчеркнул генерал.

При обучении саперного спецназа много внимания уделяется усиленной физической подготовке. Таскать на себе штурмовикам придется тяжелый бронежилет, саперное оборудование и щиты, прикрывающие от пуль и осколков. Также в подготовку входит обязательное выполнение до десяти прыжков с парашютом. "Несмотря на столь непростой курс профессиональной подготовки, интерес со стороны абитуриентов к данному направлению лишь возрастает", - рассказал генерал.


Александр Степанов

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