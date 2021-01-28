Астронавты NASA не смогли запустить европейскую научную платформу на МКС

В ходе выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер столкнулись с проблемами при запуске научной платформы Bartolomeo на модуле Columbus Европейского космического агентства (ЕКА). Трансляцию в среду, 27 января, ведет NASA на своем сайте.

Астронавты покинули борт американского сегмента станции из шлюза Quest в 06:28 (14:28 мск).

Хопкинс и Гловер установили на модуле Columbus коммуникационный терминал Ka-диапазона с антенной, благодаря которому будет проведена независимая линия широкополосной связи научной платформы Bartolomeo с европейскими наземными станциями. После этого астронавты подсоединили кабели питания и передачи данных между модулем и платформой для ее запуска. Однако активировать оборудование им не удалось.

Платформу Bartolomeo экспортировали на МКС в марте прошлого года грузовым кораблем Cargo Dragon. Предполагается, что платформа, оснащенная 12 отсеками полезной нагрузки для размещения коммерческого исследовательского оборудования, позволит государственным и частным организациям быстро и с малыми экономическими затратами проводить исследования в космосе.

20 января сообщалось, что на станции была восстановлена работа российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ».

Проблемы с ней начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. Разработчик системы, главный конструктор НИИхиммаша Алексей Кочетков заверял, что поломки не связаны с браком.

Однако в начале декабря система вновь вышла из строя. Тогда космонавт Рыжиков сообщал, что отключение произошло из-за низкого давления в системе и по времени совпало с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда». Включить «Электрон» не получилось.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Сроки работы изначально планировали продлить до 2028 или 2030 года, но решение пока не принято.

В ноябре в «Роскосмосе» сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.