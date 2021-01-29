Войти
Российская газета

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" появится на кораблях

103
0
0
ЗРК «Тор-М2Э»
ЗРК «Тор-М2Э».
Источник изображения: http://sadko.biz/

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" станет межвидовым: на его основе создается комплекс корабельного базирования. Об этом сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" комплексом и корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед", - сообщил Зиятдинов журналу "Национальная оборона".

По словам главы завода, сейчас идут работы по модернизации комплекса в целом, а также его ключевых узлов и приборов. В частности, разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т.д.

"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу. Это вообще постоянный, непрерывный процесс", - пояснил он, добавив, что также ведется диверсификация несущей базы. В модельном ряду планируется появление изделия на колесном плавающем шасси.

"Кроме того, вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта. Обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины о подлете целей с дальности до 90 км. Решен целый ряд других задач", - добавил Зиятдинов.

Напомним, в октябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что для борьбы с тактическими беспилотными летательными аппаратами в России создается малогабаритная ракета для ЗРК "Тор-М2".


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
27.03.2020
Тактико-технические характеристики ЗРК семейства "Тор" получили весьма высокую оценку и на западе и на востоке
29.08.2019
Комплексы семейства "Тор" стали лучшим средством ПВО
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
18.07.2017
На земле, во льдах и на море. ИЭМЗ «Купол» совершенствует свои ЗРК и расширяет сферы их применения
06.05.2013
ИЭМЗ «Купол» осваивает выпуск модульного варианта ЗРК «Тор»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 02:12
  • 67
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 29.01 01:53
  • 1
В России начали изготовление робота для открытого космоса
  • 29.01 01:38
  • 9
Институт «Звездных Войн»
  • 29.01 01:22
  • 1
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 29.01 01:10
  • 16
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 29.01 01:02
  • 3
В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться
  • 28.01 22:42
  • 5
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 22:23
  • 130
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 22:19
  • 1
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
  • 28.01 21:44
  • 33
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 21:41
  • 2
В Москве раскрыли результаты исследования безопасности 5G
  • 28.01 21:10
  • 85
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 13:36
  • 44
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 12:45
  • 2
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США