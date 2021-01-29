Военный эксперт оценил значение ДСНВ для России

Темой номер один в мире стало восстановление процесса ратификации договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях. Согласование позиций по этому документу позволит обсуждать дальнейшие шаги по контролю над стратегическими вооружениями не только с США, но и с другими ядерными державами.

Многие российские военные эксперты называют "многострадальным" договор между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях, или, как его еще называют, СНВ-3.

Битва за его продление шла с переменным успехом несколько лет. США хотели внести в договор ряд неприемлемых для России условий. Мы, в свою очередь, предлагали продлить действие документа хотя бы на год, заморозив на этот срок количество ядерных боезарядов. В итоге судьба этого международного документа решалась буквально "на флажке". Его действие заканчивается 5 февраля этого года.

Продление еще на пять лет действия этого международного механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов, по мнению экспертов, позволит миру вздохнуть с облегчением. Ведь неизвестно, к чему бы в итоге привело неконтролируемое никакими договорами наращивание ядерных потенциалов.

Как рассказал "РГ" военный эксперт, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, заключение в свое время договора по сокращению стратегических наступательных вооружений можно назвать уникальным случаем в отношениях между Россией и США.

"Мы не только ограничили количество ядерных боезарядов. Мы также обмениваемся телеметрическими данными с испытаний стратегических ядерных систем. Проводим взаимные инспекции, которые проверяют развернутые и неразвернутые носители, а также реальное наличие ядерных боевых частей на них".

Эксперт напомнил, что согласно СНВ-3 Россия и США должны иметь 700 носителей стратегического ядерного оружия и 1550 ядерных боевых частей на этих носителях. Кроме того, у каждой страны должно быть не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Эти цифры у каждой страны периодически меняются, но превышения этих значений ни Россия, ни США не выявляли.

"Носителями стратегических ядерных средств считаются межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и аналогичные ракеты на подводных лодках. А также стратегические бомбардировщики, оборудованные под ядерное оружие. При этом зачет стратегических бомбардировщиков чисто формальный: один бомбардировщик - один ядерный боезаряд", - пояснил эксперт.

Россия и США должны иметь 700 носителей стратегического ядерного оружия и 1550 ядерных боевых частей на них

Под действие договора у России подпадают ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Воевода" и "Ярс", баллистическая ракета "Булава", ракетный комплекс "Авангард" и тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

У США под ограничения попадают межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен", ракеты "Трайдент-2" и тяжелые бомбардировщики Б-52.

Мураховский подчеркнул, что подписание договора СНВ-3 открывает возможности для обсуждения ряда других проблем глобальной безопасности. В частности, с развитием в США систем противоракетной обороны, с возможным выводом оружия в космос и так далее. "Мы готовы обсуждать дальнейшие шаги в области укрепления контроля над вооружениями в стратегической области не только с США, но и с другими ядерными державами", - сказал Мураховский. Он напомнил, что Владимир Путин предложил провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения этих вопросов. По его словам, в этот разговор должны включиться страны, которые имеют ядерные арсеналы, но не говорят об этом, к примеру Израиль, и молодые ядерные державы, такие как Северная Корея.

"В общем, есть о чем поговорить постоянным членам Совбеза ООН, которые сами являются ядерными державами и несут ответственность за поддержание стабильности и военной безопасности в мире", - считает эксперт.

Александр Степанов