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Время электроники

В Европе зеленая энергетика уже обогнала обычную

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Ветряная энергетика
Ветряная энергетика.
Источник изображения: Orsted

По итогам 2020 года альтернативная энергетика в Европе впервые обогнала по генерации обычную, использующую ископаемое топливо.

Об этом говорится в отчете британского аналитического центра Ember и немецкого Agora Energiewende.

На гидроэлектростанции, ветряные, солнечные станции и те, что используют биомассу, пришлось 38,2 процента выработки, а на угольные и газовые — 37 процентов. Угольные ТЭС за год потеряли 20 процентов, их доля в энергобалансе — 13 процентов.

Выработка на газовых станциях, на фоне резкого падения цен, сократилась не так сильно — только на 4 процента. Исторический максимум по снижению генерации продемонстрировали атомные электростанции — сразу 10 процентов.

Между тем с 2015 года генерация ветряных и солнечных станций удвоилась. Лидерами в этой области на данный момент стали Дания (61 процент в выработке), Ирландия (35 процентов), Германия (33 процента) и Испания (29 процентов).

Старший аналитик Ember Дейв Джонс отметил, что быстрый рост ветровой и солнечной энергетики позволит отказаться от угля и газа и заменять закрывающиеся атомные станции. Однако, отмечается в исследовании, нынешних темпов недостаточно, чтобы достичь целевых показателей к 2030 году, они должны вырасти как минимум втрое.

Как отметил старший аналитик центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников, в 2021 году ввод в эксплуатацию солнечных и ветряных электростанций в Европе должен стать рекордным. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство. По словам эксперта, тенденция должна вызывать тревогу в России, которая остается крупнейшим поставщиком газа и энергетического угля и может столкнуться с сокращением спроса, пишет «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что Россия сократит объем поддержки генерации энергии на основе возобновляемых источников. На период 2025-2035 годов на нее выделят 306 миллиардов рублей. До этого в планах значились 400 миллиардов, а годом ранее — 600 миллиардов.

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