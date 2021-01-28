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Время электроники

В российской Арктике и на Дальнем Востоке построят ТЭС на биотопливе

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Арктика. Архивное фото
Арктика. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

В российской Арктике и на Дальнем Востоке будут построены теплоэлектростанций, работающие на отходах деревообрабатывающей промышленности.

Благодаря этому жители жители удаленных и изолированных районов будут обеспечены теплом и светом, полученным от возобновляемых источников энергии, сообщается на сайте Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Агентство подписало соглашение с группой компаний «ЦПМК», которая поставляет компоненты силовой электроники и более 10 лет занимается изучением применения биотоплива в производстве электроэнергии. Стороны будут сотрудничать в строительстве объектов.

ТЭС будут работать на древесном газе и станут почти полностью автоматизированы. Предполагается производство не только электрической, но и тепловой энергии. «Мощность электростанции будет масштабироваться в зависимости от потребности локальной энергосистемы за счет совместного использования нескольких модулей различной электрической мощности», — говорится в публикации.

Управляющий директор АНО АПИ Василий Потемкин указал, что на Дальнем Востоке хранятся колоссальные запасы биоресурсов. Их рациональное использование в перспективе поможет обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие макрорегиона.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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