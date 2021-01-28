Британцы испытают беспилотного ведомого в 2023 году

Британская компания Spirit AeroSystems получила контракт министерства обороны Великобритании на разработку и производство летного образца беспилотного ведомого. Как сообщает Defense News, разработка аппарата будет вестись в рамках тендера LANCA (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft, инновационный легкий доступный боевой летательный аппарат). Летные испытания беспилотного ведомого планируется начать до конца 2023 года.

Британское военное ведомство объявило тендер LANCA в середине 2019 года. Согласно требованиям военных, стоимость беспилотника должна быть не больше десяти процентов стоимости пилотируемого истребителя пятого поколения. Новый аппарат должен будет выполнять как самостоятельные разведывательные полеты, так и летать в паре с пилотируемыми истребителями Typhoon, F-35 Lightning II и перспективным Tempest.

Аппарат проекта LANCA должен быть способен на полет на околозвуковых скоростях. Беспилотник также должен быть способен нести различного рода сенсоры или системы радиоэлектронной борьбы. Помимо Spirit AeroSystems, выступающей в составе консорциума Team Mosquito (прежде назывался Black Dawn), в тендере принимали участие компании Blue Bear и Boeing Phantoms Works International.

Сумма сделки с Spirit AeroSystems составила 30 миллионов фунтов стерлингов (около 41 миллиона долларов). В общей сложности на разработку, производство и летные испытания беспилотного ведомого проекта LANCA британские военные отвели три года. По итогам испытаний будет приниматься решение о доработке таких аппаратов и их серийном производстве. Технические подробности о беспилотных ведомых Spirit AeroSystems пока не раскрываются.

В конце декабря прошлого года авиастроительный концерн Boeing испытал перспективного беспилотного ведомого Loyal Wingman, разрабатываемого по заказу ВВС Австралии, скоростными пробежками по аэродрому. Во время пробежек специалисты проверили управление беспилотным аппаратом, а также работу пункта управления. В настоящее время ведется подготовка к первому полету аппарата, запланированному на 2021 год.

Василий Сычёв