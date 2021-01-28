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Техкульт

Новая десантная амфибия Морской пехоты США: интересная, но неудобная и ненадежная

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Amphibious Combat Vehicle (ACV)

Главное испытательное агентство Пентагона (DOTE) дало неоднозначную оценку программе создания боевой амфибии Amphibious Combat Vehicle (ACV) для морской пехоты США. Заключение: в целом она имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью, но недостаточно надежна.

ACV призвана заменить стоящую более 40 лет на вооружении морской пехоты амфибию AAV. ACV с экипажем из трех человек сможет доставить на берег 13 морских пехотинцев, либо принять участие в рейде по территории противника. У ACV несколько основных отличий от AAV. Главное, пожалуй – замена гусениц на колеса 8 х 8. У нее также более современная и надежная броня, которая включает защиту от самодельных взрывных устройств (СВУ). Запас хода ACV – 520 км на одной заправке, что на 40 км больше, чем у AАV. Преимущество и в скорости – 105 км/ч против 70 км/ч, также в пользу ACV.

Amphibious Combat Vehicle

Основной недостаток новой амфибии – низкая эксплуатационная надежность. При запланированной наработке на отказ в 69 часов по факту испытаний она составила 39 часов. Наибольшее число отказов пришлось на систему дистанционного вооружения (RWS) – дистанционно управляемую оружейную станцию, обеспечивающую стрельбу из пулемета 50-го калибра или 40-мм гранатометов изнутри машины. Есть претензии и к некоторым компонентам подвески, датчикам люка и рампы, а также к переключателям. Были также зафиксированы отказы шин, что привело к двухчасовым остановкам в ожидании эвакуатора – из-за невероятно большого размера шин экипажи были не в состоянии заменить их самостоятельно.

AAV

Подвела и эргономика. Расположение элементов брони затрудняет морским пехотинцам процесс посадки и выхода из амфибии, что может иметь трагические последствия в аварийной ситуации. Так, в августе 2020 года в результате аварийного затопления AAV удалось спастись лишь семерым морпехам из пятнадцати. В отчете DOTE также говорится о сиденьях в задней части амфибии, размеры которых оказались не рассчитаны на солдат в бронежилетах.

Amphibious Combat Vehicle (ACV)

Из хороших новостей: во время испытаний ACV смогла успешно выполнить 12 из 13 тестов, а в одной из миссий экипажу удалось запустить амфибию, преодолеть почти 20 км в открытом море, пересечь зону прибоя и продолжить движение к намеченной цели. Впрочем, ни одна из перечисленных проблем не повлияла на заключение контракта с заказчиком. В противном случае замена AAV могла бы затянуться еще на десятилетие.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
ACV БМ
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