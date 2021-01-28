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ФИОП поддержал подготовку кадров для нанотехнологического направления в радиофотонике

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Радиофотоника
Радиофотоника.
Источник изображения: industry-hunter.com

В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО завершили разработку программы повышения квалификации для специалистов, занятых проектированием и производством элементной базы радиофотоники с наноразмерным масштабом компонентов. В феврале 2021 года начнётся обучение пилотной группы сотрудников АО "ОКБ-Планета" (г. Великий Новгород), которое выступило заказчиком и индустриальным партнёром образовательного проекта. Новая программа стала уже седьмым совместным проектом ФИОП и ПетрГУ.

Необходимость обучения персонала российских предприятий радиоэлектроники объясняется неизбежностью их модернизации в связи с переходом на наноразмерный масштаб элементной базы, используемой в частности для создания отечественных супермощных электронно-вычислительных машин (ЭВМ), способных работать с высокоскоростными линиями связи с объёмами передачи информации до десятков, сотен и даже тысяч гигабайтов в секунду. Направление считается экспертами крайне перспективным. Многие полагают, что внедрение интегральных оптоэлектронных и фотонных устройств станет повсеместным, так как они создают принципиально новые способы передачи, хранения и обработки информации.

Учебный курс продолжительностью в 246 часов предназначен для трёх категорий специалистов:

  • инженеров-исследователей компонентной базы радиофотонных устройств и систем;
  • инженеров-конструкторов радиофотонных устройств и систем;
  • инженеров-технологов, занятых на производстве компонентной базы радиофотоники.

Программа состоит из нескольких образовательных модулей.

"Такой подход к организации обучения, с одной стороны, позволяет сделать его более индивидуализированным и эффективным, а с другой, даёт возможность достичь всех заявленных в программе результатов обучения", - отметил в экспертном заключении Игорь Рождественский из Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого.

Программа выполнена на высоком профессиональном уровне и позволит сформировать у слушателей уникальные для квалифицированных специалистов в России компетенции и навыки, считает профессор шведского Королевского технологического института Александр Гришин.

Образовательная программа доступна не только для профильных предприятий, желающих повысить профессиональный уровень своих сотрудников. Она является также вкладом в рост компетенций самого вуза и его студентов. Университет приглашает своих преподавателей, сотрудников и магистров инженерных направлений принять участие в обучении в рамках пилотной группы. Для записи на программу следует обратиться в отдел научных и образовательных программ Наноцентра ПетрГУ. Для более подробного знакомства с новым курсом 29 января 2021 года в 14:00 начнётся бесплатный онлайн-семинар по функционалу модуля "Волновая оптика". Для участия необходимо зарегистрироваться.

Реализованные с участием Фонда образовательные проекты стали ключевым ресурсом для развития университета и долговременного сотрудничества с бизнесом, утверждает начальник отдела научных и образовательных программ Наноцентра ПетрГУ Наталья Ершова. За это время открыто четыре базовых кафедры на предприятиях, в интересах которых было проведено обучение.

Индустриальные партнеры благодаря приобретенным компетенциям внедрили технологии, дающие существенный экономический эффект, либо приступили к выпуску новой продукции.

"Это отличный инструмент для взаимодействия с индустриальными партнёрами, и именно программы Фонда дают возможность сформировать такие точки роста", - отмечает Наталья Ершова в журнале "Образовательная политика".


Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.

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