Эксперт назвал вероятный сценарий начала новой мировой войны

«Президент указывает, что угроза новой мировой войны по-прежнему актуальна», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он расценил давосскую речь Путина, сравнившего ситуацию в мире с обстановкой в Европе в канун Второй мировой войны.

"Любые исторические параллели условны, но наш президент уже давно говорил о том, что при дальнейшем ухудшении международной ситуации возрастают риски крупного военного конфликта. К сожалению, никто не даст гарантий от сползания к такому конфликту уже в ближайшие годы", – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт назвал давосскую речь серьезным предупреждением. "Этот призыв звучит в выступлениях Путина уже не первый раз. Год назад президент тоже предлагал хотя бы на время пандемии отказаться от любых мер по ограничению мировой торговли, от политики санкций. Россия поддерживала идею генсека ООН о коронавирусном перемирии", – уверен собеседник.

Кортунов добавил, что третья мировая война может возникнуть скорее по сценарию Первой мировой, "когда вроде бы никто войны не хотел, когда руководство ведущих стран Европы не было готово к ней". "Тем не менее произошло сползание к войне, помимо желания тех, кто принимал основные решения. Вот этот сценарий более актуален, чем сценарий Второй мировой войны", – подытожил Кортунов.

В среду президент Владимир Путин в ходе выступления на Давосском форуме сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой в мире накануне Второй мировой войны. "Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз – определенная аналогия все-таки напрашивается", – заявил он.

По словам Путина, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире, произошли глобальные трансформации в экономике, политике и соцсфере. "Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", – сказал он.

Также президент заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах, а пандемия ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех.

Андрей Резчиков