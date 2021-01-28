За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия.

Проведенный в первые недели января опрос граждан Молдавии показал: если бы в следующее воскресенье состоялся референдум о вступлении в НАТО, то более 57% выступили бы против. Присоединение республики к альянсу поддержало около 25% опрошенных. Исследование, которое проводила Ассоциация социологов и демографов Молдавии, можно считать репрезентативным – было опрошено более тысячи граждан в 87 населенных пунктах по всей республике.

Показательно, что всего за несколько месяцев число противников вступления в Североатлантический альянс резко возросло. Аналогичный опрос, проведенный в сентябре, показал, что тогда 49,8% не желали присоединения своей страны к НАТО. Чуть больше молдаван тогда готовы были проголосовать за – 26,3%.

Вопрос о евроатлантической ориентации Молдавии – не беспочвенный. Напомним, что в начале января новый президент республики Майя Санду и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждали индивидуальный план партнерства Молдавии с альянсом, который вступил в силу в начале 2021 года. Согласно плану, Кишинев обязан реформировать армию, полицию и спецслужбы под стандарты альянса.

Индивидуальный план (Individual Partnership Action Plan, IPAP) обычно является первоначальной стадией интеграции какой-то страны с альянсом. После IPAP следует стадия "Ускоренный диалог", затем "План действий по членству", и лишь потом – членство в военном блоке. К примеру, такой полный цикл прошла Черногория, вступившая в НАТО в 2017 году.

Ассоциация Молдавии с НАТО – гарантия защиты страны от угроз со стороны России, уверен бывший замминистра обороны республики, ныне директор кишиневского Института европейских политических исследований Виорел Чеботару. "Республика Молдова и Украина уже входят в сообщество Североатлантического альянса. Мы пока что не члены альянса, но мы тесно сотрудничаем с ним, как это делают не входящие формально туда Швеция и Финляндия. В партнерстве с НАТО Молдавия создает системы защиты прав и свобод человека, свободного рынка и других базовых ценностей, которые существуют в пространстве Североатлантического альянса", – заявил Чеботару в интервью местной редакции "Радио Свобода" (перевод с молдавского – ВЗГЛЯД).

По словам бывшего замглавы военного ведомства, статья 11 Конституции Молдавии, которая предусматривает постоянный нейтралитет республики и недопустимость нахождения в стране вооруженных сил иностранных государств, сейчас утратила свое первоначальное значение. Чеботару подчеркнул, что конституцию Молдавия принимала в 1994 году, когда в мире была совершенно иная геополитическая конъюнктура. "Сегодня слово "нейтралитет" в конституции останавливает развитие статуса Молдавии как части европейского цивилизованного сообщества", – уверен кишиневский политик.

С Чеботару категорически не согласен российский эксперт, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, именно 11-я статья молдавской конституции и географическое положение страны – на фронтире между востоком и западом Европы – ставят ее в положение, когда выгоднее всего сохранять отношения и с Россией, и с Евросоюзом.

"Жители Молдавии работают как в Западной Европе, так и в России, молдавские производители заинтересованы в российском рынке. Поэтому желание вступать в НАТО в Молдавии мало у кого возникает", – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что нахождение Молдавии в альянсе обязательно испортит отношения Кишинева с Москвой, так как в составе атлантического блока Молдавию будут использовать против России.

В бывшем советском блоке мало кто мечтает реально вступить в НАТО, что подтверждает и социологический опрос в Молдавии, рассуждает Жарихин. Он напомнил, что Молдавия в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом и с 2005 года в Кишиневе находится представительство ЕС.

"В Кишиневе понимают, что большинство стран – кандидатов в члены Европейского союза шантажируют тем, что они вступят туда лишь в качестве членов НАТО", – отметил эксперт. По его словам, население Молдавии не видит от членства своей страны в Североатлантическом альянсе никаких выгод, только потери.

В частности, при вступлении в альянс у Молдавии возникнут серьезные проблемы с Приднестровьем, и тогда о мирном возвращении левого берега Днестра в Молдавию точно можно будет забыть. Ведь по уставу Евросоюза его членом не может быть страна, у которой есть проблемы с территориальной целостностью. Чтобы избавиться от этой проблемы, Кишиневу, возможно, придется пойти на юридическое признание самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР) и таким образом отказаться от перспективы возвращения четырех тысяч квадратных километров территории со сравнительно развитым промышленным комплексом. Очевидно, что ни одна кишиневская власть не откажется от лозунга реинтеграции страны.

Исходя из этого, говорит Жарихин, можно предположить, что всерьез в членство Молдавии в НАТО не верит и новый молдавский президент. "Санду понимает, что членство в НАТО ничего хорошего Молдавии не даст, и потому не форсирует этого. Но в то же время Санду надо постоянно держать своих соратников в тонусе, отчитываться перед кураторами. Поэтому она регулярно произносит ничего не значащие ритуальные слова о вступлении в НАТО", – заключил эксперт.

Следует, впрочем, напомнить упомянутый выше пример Черногории. В 2017 году, несмотря на недовольство значительного числа граждан, тогдашние власти балканской страны смогли добиться принятия в альянс. Проатлантические власти вместо референдума провели голосование в парламенте, где большинство принадлежало их сторонникам. В итоге страна стала 29-м членом НАТО, хотя в 1999 году ее территория подверглась, наряду с Сербией, бомбардировкам государств – членов альянса.

Нельзя исключать вероятность того, что президент Санду просто найдет обходной путь в НАТО, предполагают эксперты. По мнению молдавского политолога Виктора Жосу, администрация президента республики будет продавливать ассоциацию с альянсом, не обращая внимания на общественное мнение в стране, а также на положение Конституции Молдавии о нейтралитете. "Окружение Санду живет в режиме постправды: когда в Конституции написано одно, а на практике все будет по-другому. Протаскивание Молдавии в НАТО будет происходить усиленно", – отметил эксперт.

Жосу напомнил также, что при президенте Игоре Додоне, который считался пророссийским, советником министра обороны Виктора Гайчука была гражданка США. По словам собеседника, власти республики и до Санду не соблюдали статуса Молдавии как нейтрального государства. "У американцев есть четкая стратегия по Молдавии. Поэтому у нас по вопросу членства в НАТО не будет никаких референдумов и других форм плебисцита", – резюмировал Жосу.

Александр Рыбин, Артур Приймак