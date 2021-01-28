Министерство обороны планирует построит в Дагестане около 60 социальных объектов

К 1 сентября в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в 23 районах республики планируют возвести 13 школ и 46 дошкольных учреждений

ТАСС, 27 января. Российское военное ведомство в Дагестане к первому сентября этого года планирует построить 59 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на рабочем совещании с участием врио главы Дагестана Сергея Меликова в республиканском Доме правительства.

По словам Иванова, которые приводит пресс-служба Министерства обороны РФ, "целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является реализация национального проекта "Демография" и государственной программы "Развитие образования", в рамках которых силами Военно-строительного комплекса Минобороны России возводятся 73 объекта социального назначения".

В частности, к 1 сентября в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в 23 районах республики, включая отдаленные и высокогорные районы, военные строители планируют возвести 59 объектов. Из них - 13 школ на 6 882 учащихся, 46 дошкольных учреждений на 7 750 воспитанников, 35 из которых рассчитаны в том числе на малышей от полутора до трех лет, сообщил Иванов.

Он отметил, что "география масштабного строительства социально значимых объектов охватывает всю территорию Республики Дагестан". "Возведение новых объектов позволит дополнительно обеспечить более 17,5 тыс. мест для детей в детских садах, школах и яслях", - сказал заместитель министра.

График сдачи объектов

Военные строители разработали план-график реализации проекта, которым предусмотрена поэтапная сдача объектов.

Сейчас на стадии завершения строительно-монтажных работ находятся 19 объектов, в том числе 11 детсадов на 1 000 мест и восемь яслей на 1 850 мест. Строительство 25 яслей на 4,4 тыс. мест планируется завершить в июне. 12 общеобразовательных учебных заведений планируют возвести до 1 сентября. В 2020 году военные строители уже сдали ряд объектов на территории республики, в том числе детские сады в селах Кульзеб и Учкент, один из самых больших детсадов на 250 мест в Махачкалинском микрорайоне Ак-гель, средняя школа в поселке Эндирей, сказано в сообщении.

Замглавы военного ведомства отметил необходимость проведения совместной работы с муниципальными образованиями и министерством образования республики по передаче в эксплуатацию уже построенных объектов, а также синхронизации строительства и своевременного технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Меликов в свою очередь поблагодарил руководство Минобороны за поддержку и внимание республике и отметил, что "самая главная задача - общими усилиями завершить строительство объектов своевременно и качественно".

Также в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа Иванов проинспектировал ход обустройства причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии в Дагестане. Здесь ведется масштабное строительство, возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье для военнослужащих и объекты социальной инфраструктуры.

Решением президента РФ Минобороны России определено исполнителем по строительству социально значимых объектов в рамках национального проекта "Демография" и федеральной программы "Развитие образования".