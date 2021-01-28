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ЦАМТО

Компания Boeing заключила контракт на поставку ВВС США новой партии самолетов-заправщиков KC-46A

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Boeing KC-46A Pegasus
Boeing KC-46A Pegasus.
Источник изображения: © VanderWolf Images/Shutterstock/FOTODOM

ЦАМТО, 27 января. Минобороны США 20 января объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Boeing дополнительного контракта на поставку многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" в рамках 7-го опциона на мелкосерийное производство.

Стоимость соглашения оценивается в 2,125 млрд. долл. Контракт предусматривает производство 15 самолетов KC-46А. Сборка будет осуществляться на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон). Как планируется, работы по данному контракту будут завершены к 31 мая 2024 года.

Таким образом, на текущий момент ВВС США заключили с Boeing контракты на производство 94 ед. KC-46A "Пегасус".

Как сообщал ЦАМТО, в 2011 года ВВС США объявили компанию Boeing, предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и постройку четырех опытных образцов KC-46A.

В августе 2016 года командование ВВС США заключило с Boeing контракт, предусматривающий поставку KC-46A "Пегасус" в рамках первых двух опционов на мелкосерийное производство (7 и 12 самолетов). В январе 2017 года был реализован третий опцион (15 самолетов), в сентябре 2018 года – четвертый (18 самолетов), в сентябре 2019 года – пятый (15 самолетов), в начале января 2021 года – шестой (12 самолетов).

Компания поставила ВВС США первый KC-46A в январе 2019 года. На текущий момент поставлены 42 самолета, которые эксплуатируются на четырех авиабазах ВВС США. Согласно отчету Boeing за 4-й квартал 2020 года, всего в прошлом году были поставлены 14 ед. KC-46A.

KC-46A представляет собой широкофюзеляжный многоцелевой самолет, предназначенный для дозаправки в воздухе, перевозки войск, грузов и медицинской эвакуации. Минимальный экипаж состоит из трех человек, включая пилота, второго пилота и оператора / офицера системы дозаправки. "Пегасус" может перевозить до 96 тонн топлива, хотя теряет большую часть грузового пространства под полом со вспомогательными баками. С учетом применения в зонах высокой угрозы KC-46A был оснащен баллистической защитой кабины и пассажирского салона, средствами защиты от воздействия электромагнитного импульса и оружия массового поражения.

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Страны
США
Продукция
KC-135
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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