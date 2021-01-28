Каталония запустит свой первый наноспутник с космодрома Байконур

Цель состоит в улучшении качества связи

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Правительство Каталонии намерено запустить в космос свой первый наноспутник 20 марта текущего года с космодрома Байконур. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press со ссылкой на советника цифровой политики и государственного управления при правительстве Каталонии Жорди Пучнеро.

По его информации, запуск намечен на 07:07 по местному времени (09:07 мск). Цель состоит в улучшении качества связи в Каталонии. Пучнеро подписал контракты на создание и запуск двух первых наноспутников, которые правительство испанского региона хочет вывести на орбиту. Ожидается, что второй запуск состоится в конце 2021 или начале 2022 года.

В конце прошлого года власти Каталонии объявили о планах создания своего космического агентства. Проект рассчитан до 2023 года, руководство региона хочет вложить в него €18 млн и запустить шесть спутников.