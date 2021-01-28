Россия вывела с территории ЦАР военные вертолеты

Москва вывела из Центрально-Африканской Республики (ЦАР) четыре вертолета Ми-8 Минобороны России, которые были направлены в эту африканскую страну на время выборов. Об этом говорится в сообщении российского МИДа в среду, 27 января.

«Вместе с тем упомянутые вертолеты, принадлежащие Минобороны России, с территории ЦАР выведены», — отметили в МИДе.

Отмечается, что для обучения местной армии в этой стране остаются недавно направленные туда 300 российских инструкторов.

«Принимая во внимание пожелания официального Банги, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с НВФ российской стороной принято решение пока оставить в стране эту группу. Со сроками ее пребывания будем определяться в зависимости от развития ситуации «на земле», а также мнения правительства ЦАР», — отметили МИДе.

В Центрально-Африканской Республике с декабря не утихают мятежи из-за того, что кандидатура бывшего президента Франсуа Бозизе не была допущена до выборов. Повстанцы и примкнувшие к ним оппозиционные группировки подняли восстание и захватили несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.

В качестве ответной меры власти Банги запросили помощи у Москвы, туда были отправлены дополнительно 300 инструкторов. Кроме того, две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в ЦАР на фоне кризиса в стране.