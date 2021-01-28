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Известия.ru

В Росавиации рассказали о сертификации обновленного Boeing 737 MAX

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Точных сроков завершения сертификации самолета Boeing 737 MAX в России нет. Об этом 27 января сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, сертификация самолета ведется Росавиацией вместе с Авиарегистром в плановом порядке. О точных сроках завершения говорить преждевременно.

«Мероприятия по сертификации сдерживаются из-за условий пандемии и введенных ограничений на международное авиасообщение, которые осложняют процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, находящимися за рубежом», — приводит сообщение Росавиации ТАСС.

Ранее в этот день модифицированную версию пассажирского лайнера Boeing 737 MAX допустили к эксплуатации в Европе.

Полеты лайнера были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии.

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Страны
Индонезия
Россия
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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