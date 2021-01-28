В МИД Германии прокомментировали продление договора СНВ-3

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал важной новостью продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, отметив, что это обеспечит больше безопасности, в том числе и Европе.

"СНВ-3 продлевается - это важная новость, которой новая администрация США посылает первый сигнал. Продление этого договора между США и Россией по сокращению стратегических ядерных вооружений привнесет действительно больше в безопасность, в том числе Европы", - говорится в заявлении Мааса, распространенном МИД ФРГ.

По его словам, Германия рассчитывает на то, что за этим шагом последуют "новые воодушевляющие сигналы". "Регресс последних лет в отношении ДРСМД о ядерных ракетах средней и меньшей дальности или в отношении Договора по открытому небу должен быть срочно отыгран назад", - добавил Маас.

Также он отметил, что необходимо принимать во внимание технологический "квантовый скачок" последних лет в вопросе контроля над вооружениями. "Более широкие переговоры с международными акторами по укреплению глобального контроля над вооружениями и архитектуры разоружения являются велением времени", - заявил Маас, добавив, что Германия работает над предложениями по такой работе в рамках "Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению" и серии конференций "Пересматривая контроль над вооружениями".

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.