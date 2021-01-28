"Долгожданный момент". Военный эксперт о первой в РФ электроторпеде

Россия завершила госиспытания первой в своей новейшей истории электрической торпеды. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что для ВМФ это особенное событие, и объяснил почему.
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, заявил гендиректор КТРВ Борис Обносов в интервью газете "Военно-промышленный курьер".
По его словам, серийные образцы уже поступают на вооружение российского Военно-морского флота, и по своим тактико-техническим характеристикам они превосходят не только торпеды, которые выпускались в СССР, но и западные аналоги.
"Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения", – сказал Обносов.
Он не указал, какое название получила торпеда.
В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что для ВМФ это особенное событие.