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РИА Новости

"Долгожданный момент". Военный эксперт о первой в РФ электроторпеде

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Универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда "ТЭ-2" и Подводное самотранспортирующее средстиво доставки водолазов "Сирена - УМЭ"
Универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда "ТЭ-2" и Подводное самотранспортирующее средстиво доставки водолазов "Сирена - УМЭ".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Россия завершила госиспытания первой в своей новейшей истории электрической торпеды. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что для ВМФ это особенное событие, и объяснил почему.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, заявил гендиректор КТРВ Борис Обносов в интервью газете "Военно-промышленный курьер".

По его словам, серийные образцы уже поступают на вооружение российского Военно-морского флота, и по своим тактико-техническим характеристикам они превосходят не только торпеды, которые выпускались в СССР, но и западные аналоги.

"Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения", – сказал Обносов.

Он не указал, какое название получила торпеда.

В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что для ВМФ это особенное событие.

"Мы в определенной степени отставали от американцев, от НАТО по торпедному вооружению, так объективно сложилось. Поэтому появление такой торпеды – это очень важный момент, один из узловых по обеспечению неуязвимости наших подводных сил. Естественно, что характеристики изделия окутаны гостайной. Если по скоростным характеристикам, по дальности хода, а главное по глубине это оружие превосходит западные образцы, может работать на нескольких сотнях метров, то это большой прорыв. Я так думаю, что эту торпеду ждут на флотах, ждут подводники, а если она унифицированная, то – и надводники. Появление такого оружия очень важно с точки зрения противолодочной обороны, которая необходима особенно в местах базирования наших морских ядерных сил. Это касается Северного флота, Камчатки. Очевидно, что это очень долгожданный момент, он был необходим нашему флоту", – сказал Василий Дандыкин.
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Корпорация ТРВ
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