Войти
ТАСС

Пистолет "Аспид" передадут на апробацию в силовые ведомства

326
0
0
Спортивный пистолет 9x19 мм "Аспид"
Спортивный пистолет 9x19 мм "Аспид".
Источник изображения: © Фото : АО ЦНИИТОЧМАШ

Их отзывы помогут доработать пистолет перед испытаниями, сообщили в пресс-службе "Ростеха"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" планируют передать на апробацию силовым ведомствам, отзывы которых помогут доработать пистолет перед испытаниями. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Центральный НИИ точного машиностроения госкорпорации "Ростех" передаст 9х19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Ростехе, этап апробации позволит потенциальным потребителям ознакомиться с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Потом начнется процесс предварительных и приемочных испытаний "Аспида".

"Недавно "Аспид" прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям. Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам - в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. Полученные замечания будут внесены в конструкторскую документацию для доработки оружия. К этапу предварительных испытаний ЦНИИточмаш соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы", - приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

"Аспид" входит в знаменитую "змеиную" линейку пистолетов наряду с "Удавом" и "Полозом". Спортивный самозарядный пистолет разрабатывался с возможностью использования его в соревнованиях по практической стрельбе. Оружие планируется разработать в нескольких классах, которые будут отличаться как вместимостью магазина (18 или 22 патрона), так и использованием дополнительного оборудования.

Гарантийный ресурс пистолета должен составить не менее 25 тыс. выстрелов. Ресурс магазина, в том числе при испытаниях в специальных условиях, - не менее 7 500 выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
08.05.2020
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета «Аспид»
19.08.2019
Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия
12.04.2019
Новый пистолет армии РФ "Удав" получил серийную литеру
27.02.2019
Ростех ведет работу над экипировкой "Ратник" четвертого и последующих поколений
26.06.2012
В Международном форуме «Технологии в машиностроении-2012» примут участие 198 российских организаций и 21 зарубежная компания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 12:11
  • 26
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 12:00
  • 82
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 11:40
  • 43
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США
  • 28.01 11:19
  • 128
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 11:12
  • 4
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 10:13
  • 60
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 28.01 09:29
  • 4
Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США
  • 28.01 09:02
  • 9
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 28.01 06:50
  • 3
Японцы подключат свой истребитель пятого поколения к высокоскоростной сети
  • 28.01 05:02
  • 5
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 28.01 03:31
  • 33
IBCS: Польша первая после США
  • 28.01 03:31
  • 2
Военная красота из Армении
  • 28.01 03:12
  • 2
Российский «Адмирал Нахимов» оказался «привлекательной целью» для НАТО
  • 28.01 02:43
  • 12
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны