ОДК изготовила газоперекачивающие агрегаты для Заполярного месторождения

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - АО "ОДК-Газовые турбины" завершает выполнение заказа на поставку ООО "Газпром добыча Ямбург" четырех газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит предприятие.

"Рыбинское АО "ОДК-Газовые турбины" приступило к отгрузке четырех газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р мощностью 16 мегаватт каждый для второй очереди Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО "Газпром добыча Ямбург", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, ввод в эксплуатацию газоперекачивающих агрегатов на Заполярном месторождении будет осуществлен в 2021 году.

"Новые агрегаты были усовершенствованы согласно пожеланиям наших партнеров. В их конструкции использованы новаторское решения, повышающие надежность и технико-экономические показатели оборудования. Например, это касается принципов подогрева циклового воздуха", - сообщил заместитель генерального директора по энергетическим и промышленным программам ОДК Сергей Михайлов, на которого ссылается пресс-служба.

Сообщается, что в основе ГТН-16Р использованы высокоэффективные газотурбинные двигатели ПС-90ГП-2 производства АО "ОДК-Пермские моторы".