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WarSpot

Рекордный запуск от Илона Маска

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Источник изображения: warspot.ru

Американская компания SpaceX продолжает ставить рекорды. 24 января в 10:00 по местному времени с комплекса SLC-40 в штате Флорида успешно стартовала многоразовая тяжёлая ракета-носитель Falcon 9. Она вывела на околоземную орбиту 143 спутника общей массой более 5 т. Как сообщила пресс-служба компании, в космос отправились 133 коммерческих и государственных космических аппарата, принадлежащих более чем 30 клиентам, а также 10 спутников, которые будут задействованы в развёртывании глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

После отделения первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё тебя люблю») в Атлантике примерно в 533 км от места запуска.

Видеосъёмка запуска и управляемая посадка первой ступени ракеты-носителя Falcon 9

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 000 аппаратов Starlink для создания сети, которая обеспечит широкополосный доступ в интернет в любой точке Земли.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
ИТ
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