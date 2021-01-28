Для Арктики и ближнего космоса: что известно о проекте МиГ-41

«Ростех» сообщил о разработке нового истребителя-перехватчика

В государственной корпорации «Ростех» анонсировали запуск процесса разработки МиГ-41. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил, насколько реально воплотить в жизнь эти замыслы.

В пресс-службе государственной корпорации уточнили, что проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением МиГ-41 сейчас находится на этапе опытно-конструкторских работ. После того как все необходимые в рамках этапа работы завершат, будет создан прототип. В декабре 2017 года сообщалось, что Россия получит новый перехватчик до истечения срока службы МиГ-31 в 2028 году.

К теме МиГ-41 неоднократно обращались и зарубежные издания. В частности, в ноябре прошлого года американский журнал The National Interest опубликовал колонку о новом российском истребителе ПАК ДП - «загадочном» проекте МиГ-41, который американцы описывают как «совершенную технику», способную изменить правила игры. По мнению авторов издания, российские разработчики закладывают основу для нового усовершенствованного поколения истребителей.

Речь, скорее всего, отмечает издание, идет о 6-м поколении стелс-перехватчика под кодовым названием ПАК ДП, которому также приписывают индекс МиГ-41.

Журналист Марк Эпископос писал, что эта боевая машина уже давно запланирована как преемник находящегося в настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил ВС РФ вполне успешного МиГ-31. Предположительно, на его базе и будет построен новый самолет. При этом подчеркивается, что МиГ-41 превзойдет своего предшественника по всем показателям.

Сейчас проект ПАК ДП, как писал ранее The National Interest, находится на финальном этапе создания. Остается неизвестным, сколько пробных моделей компания собирается произвести до начала серийного выпуска.

МиГ-41, как утверждал в многочисленных интервью генеральный директор корпорации «Микоян» Илья Тарасенко, будет способен выполнять боевые задачи в суровых условиях Арктики, а также в ближнем космосе.

Наряду с пилотируемым вариантом этого самолета разработчики сообщали о планах создать и его беспилотную версию. Скорость истребителя-перехватчика будет достигать 4-4,3 Махов. Предполагается, что самолет будет создан с применением новых технологий малозаметности и иметь очень большой радиус перехвата.

Для начала напомним, что на базе компаний "Сухой" и АО «РСК «МиГ» в России будет сформирован дивизион военной авиации. И это, по большому счету, объективный процесс. В Соединенных Штатах тоже поначалу было много фирм, которые занимались проектированием и серийным производством истребителей, но с годами их становится все меньше. Разве что Китай пока еще может позволить до некоторой степени параллельные разработки - ресурсов у КНР много, недостатка в кадрах нет.

России же сегодня достаточно проблематично вести параллельные проекты в сфере тактической авиации. Тем более, что чистых перехватчиков, подобных МиГ-31, на вооружении военно-воздушных сил передовых в военном отношении стран мира нет.

Объединение МиГа с "Сухим" означает, что двух полноценных параллельных КБ в сфере истребительной авиации Россия сегодня себе позволить уже не может.

К примеру, у ОКБ "Сухого" сегодня есть поистине общенациональный проект - Су-57. Поставки этих истребителей в войска только-только начались - и этому есть как объективные, так и субъективные причины. Ресурсы сейчас концентрируются на доводке машины, а также на двигателе, вооружении для этого самолета. В то же время, соизмеримая по сложности разработка - стратегический беспилотный летательный аппарат - тоже у "Сухого".

«Помимо этого масштабного проекта, не столь значительные ресурсы, имеющиеся в оборонно-промышленном комплексе, надо сегодня концентрировать на создании и срочном развертывании серийного производства целой линейки беспилотных летательных аппаратов (и в том числе двигателей для них). И это в настоящее время одна из приоритетных задач», - пояснил «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Таким образом, в ближайшее время в России останется только одно конструкторское бюро, занимающееся разработкой современных истребителей. В 1990-е годы ОКБ "Сухого" выжило, поднялось, а АО «РСК «МиГ», по большому счету, «потерялось».

"МиГ" попытался сделать рывок. В этой связи достаточно вспомнить БЛА «Скат», но, по большому счету, это так и закончилось ничем. К тому же, влиятельность АО «РСК «МиГ» в российском авиапроме была существенно меньше, чем ОКБ "Сухого". Соответственно, и возможности тоже меньше.

Зачем нужен новый истребитель

Что касается же самого будущего истребителя МиГ-41, то на современном этапе это - обсуждения, исследования, проработки, но не более того.

Полноценного проекта ПАК ДП в настоящий момент нет. Сейчас работы по МиГ-41 находятся на стадии научно-исследовательских разработок. После этого должна последовать опытно-конструкторская работы, строительство прототипа, испытания, доводка.

По современным меркам на весь этот процесс может уйти не менее 15 лет.

Да и непонятно, какие преимущества будет иметь ПАК ДП перед Су-57, как выглядят те задачи, которые не может решить сегодня Су-57.

Кроме того, на реализацию проекта МиГ-41 потребуется достаточно внушительный бюджет. С другой стороны, развитие двух машин может создать элемент конкуренции на рынке авиастроения. А отсутствие внутренней конкуренции в конечном итоге может сказаться на качестве боевой авиации страны весьма отрицательно. Если в государстве вырастет истребительная монополия с огромным весом и влиянием, то, обладая входом к военно-политическому руководству, она сможет продавить любые решения, к тому же и не всегда оптимальные.

Уравновесить эти процессы мог бы квалифицированный заказчик, то есть военное ведомство с его однозначным видением будущего. Но влияние военной науки на эти процессы в настоящее время существенно ослабло.

Наука военного ведомства так и не оправилась после мощных организационно-штатных изменений периода 2008-2012 годов.

Соответственно, упала по сравнению с временами СССР и квалификация заказчика. И это огромная проблема, особенно на перспективу. Сочетание этой проблемы с монополизацией - угроза, чреватая разного рода весьма негативными последствиями для российской боевой авиации в целом. То есть МиГ-41 - это далеко не главная проблема, которая сейчас налицо в сфере боевой авиации России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок