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ЦАМТО

Севмаш обновляет лабораторную и исследовательскую базы

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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник изображения: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 27 января. На Севмаше значительно обновлена лабораторная и исследовательская базы. В 2020 году Научно-исследовательский технологический и испытательный центр Севмаша (НИТИЦ) пополнился 55 новыми приборами последнего поколения.

Благодаря использованию новой техники увеличена надежность, точность и производительность широкого спектра контрольных операций, испытаний и измерений материалов, используемых при строительстве атомных подводных лодок.

Так, сканирующий электронный микроскоп позволяет за считанные секунды узнать состав любых материалов, проверить в процессе испытаний образцы металлов на качество. А при помощи современного анализатора азота, кислорода и водорода проводятся исследования в два раза быстрее. За один час он анализирует до 15 проб титановых сплавов и стали. В прошлом году НИТИЦ провел более полутора тысяч подобных измерений. С приобретением анализатора для научного центра Севмаша открылись широкие аналитические возможности. На базе нового оборудования здесь разработают программы для определения содержания растворенных газов в ряде сплавов и порошков.

В лабораториях НИТИЦ исследования проходят все материалы, которые используются для строительства АПЛ. Научно-исследовательский, технологический и испытательный центр – основное звено в контроле качества продукции. В составе НИТИЦ более 20 испытательных лабораторий и специализированных участков, коллектив составляет почти 800 человек, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш" со ссылкой на корпоративный журнал "Завод".

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