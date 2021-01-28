В МИДе оценили возможность восстановления ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вряд ли может быть восстановлен в ранее существовавшем виде. Об этом заявил в среду, 27 января, замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе выступлении на пленарном заседании Совета Федерации.

По его словам, Москва возобновит свои предложения Вашингтону по мораторию на РСМД, когда будет сформирована занимающаяся разоружением команда нового президента США Джо Байдена.

Как отметил российский дипломат, достижение договоренности о продлении на пятилетний срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) стало серьезным внешнеполитическим успехом.

«Как уже было сказано, суть договоренности — продлить срок действия договора в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, в соответствии со вторым пунктом его 14-й статьи на период пять лет — до 5 февраля 2026 года», — сказал он, добавив, что продление договора полностью соответствует позиции России.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после СНВ-3 не намечается.

27 января Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ на пять лет.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.