Модифицированный Boeing 737 MAX допустили к полетам в Европе

Модифицированную версию пассажирского лайнера Boeing 737 MAX допустили к эксплуатации в Европе. Об этом сообщается на сайте Агентства по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) в среду, 27 января.

«Мы достигли важной вехи на этом долгом пути. После тщательного анализа, проведенного EASA, мы пришли к выводу, что 737 MAX может безопасно вернуться к полетам», — приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора агентства Патрика Ки.

EASA подчеркивает, что лайнеру обновили программное обеспечение, отремонтировали электропроводку, он прошел техобслуживание и переобучение экипажа.

В конце ноября 2020 года Патрик Ки заявил, что Европа планирует снять запрет на полеты пассажирского Boeing 737 MAX в январе 2021 года.

Также в ноябре Федеральное авиационное управление (FAA) США дало разрешение на возобновление эксплуатации этих самолетов. Регулятор утвердил программу подготовки пилотов Boeing, которые необходимы для возобновления полетов воздушного судна после 20-месячного перерыва, самого длительного в истории коммерческой авиации.

В декабре сообщалось, что разрешение на возобновление коммерческих полетов Boeing 737 MAX может быть получено в воздушном пространстве Канады, но первые полеты пройдут не раньше января 2021 года.

Канадская авиакомпания WestJet 21 января совершила на Boeing 737 MAX рейс из Калгари в Ванкувер, сообщал авиационный сайт FlightGlobal. Это первый авиаперевозчик, который использовал этот лайнер в коммерческих целях после почти двухлетнего перерыва.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф, жертвами которых стали 346 человек.

В октябре 2018 года произошло крушение лайнера этой модели индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Воздушное судно упало в Индонезии спустя 13 минут после вылета из аэропорта.

10 марта 2019 года такое же судно, принадлежавшее авиакомпании Ethiopian Airlines, разбилось в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.