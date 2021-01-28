Первая ласточка: Россия начинает продавать беспилотники "Орлан" за рубеж

На земле, под водой и в воздухе. В последние годы Россия заняла заметное место на международном рынке вооружений. Теперь добавится еще одна статья экспорта – боевые дроны. Но удастся ли здесь добиться успеха?

Еще лет десять назад страны Запада, военные специалисты и другие сведущие в вопросах оборонки уважаемые люди лишь скептически хмыкали в ответ на заявления о разработке новых российских вооружений. О том, что техника из РФ будет пользоваться большим спросом на международном рынке или что страна будет с завидной регулярностью выдавать не имеющие аналогов в мире образцы, многим было трудно даже помыслить. Времена, к счастью, изменились, и Россия не только уверенно и последовательно развивает ОПК, но и расширяет список категорий на экспорт. Новое тому подтверждение – первый контракт на поставку боевых беспилотников, заключенный с Мьянмой. И скепсис по поводу того, что, мол, только "какой-нибудь" Мьянме такие дроны и нужны, категорически неуместен по нескольким причинам. Во-первых, недоверие к российской технике мы уже видели и знаем, как все в итоге повернулось (смотри выше). Во-вторых, беспилотники "Орлан-10Е" хоть и не новинка (на вооружении с 2010 года), но отлично показали себя в бою в Сирии. В-третьих, даже самые большие любители безосновательно ругать Россию за все подряд – читай западные СМИ – восприняли новость о первой сделке на продажу "Орланов" всерьез и без иронии.

Никто, конечно, не пророчит Москве стремительного и невероятного успеха в этом сегменте рынка вооружений, ведь конкуренция колоссальная: на нем правят США, страны НАТО, включая Турцию, и Китай (к его технике, впрочем, есть претензии у покупателей). У России, ко всему прочему, есть хорошее преимущество в виде соотношения цена-качество, потому что первая не слишком высока, а второе весьма достойное. Успешное выполнение первого контракта с Мьянмой повысит интерес и других потенциальных покупателей. Так что летящие в Юго-Восточную Азию "Орланы" – это лишь "первая ласточка".

Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik

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