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РИА Новости

Военный эксперт рассказал об уникальных свойствах ЗРК "Тор-М2"

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

У зенитно-ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2" появится корабельная версия, заявил гендиректор завода "Купол" Фанил Зиятдинов. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов отметил главные особенности ЗРК.

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, заявил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования", – рассказал Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, работы по совершенствованию продолжаются непрерывно.

"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", – отметил гендиректор "Купола".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов подчеркнул, что комплекс уже себя проявил.

"Комплекс "Тор-М2" очень хорошо себя показал на территории Сирии, особенно при защите базы Хмеймим. А после доработки и модернизации комплекс имеет возможность поражать цели не путем подрыва боевой части ракеты, а путем прямого попадания ракеты в цель. По целому ряду аэродинамических целей такое поражение составляет сто процентов. Комплекс уничтожает беспилотные летательные аппараты очень эффективно. Он также эффективен при работе по ракетам реактивных систем залпового огня, да и по другим целям", – сказал Юрий Кнутов.

По его словам, комплекс имеет уникальное свойство.

"Вообще, в мире всего два таких комплекса (на первом месте – "Тор", потом "Панцирь"), которые способны вести боевые действия в движении. То есть он едет, сопровождает колонну и при этом ведет огонь. Это уникальное свойство, которое имеют только российские разработки", – рассказал военный эксперт.

Кроме того, есть возможность устанавливать комплекс на разные платформы, отметил он.

"Это может быть гусеничная платформа. Может быть арктический вариант, он у нас уже создан на тягачах, специально приспособленных для работы при температурах минус пятьдесят градусов. Есть комплекс-робот, то есть вариант работы, когда он автоматически определяет цели, принадлежность по принципу "свой-чужой", выбирает наиболее опасные цели и ведет по ним огонь. Учитывая такие характеристики, комплекс будет ставиться на корабли ВМФ. На мой взгляд, на сегодняшний день это лучший комплекс из всех, которые существуют не только в наших Вооруженных силах, а и в блоке НАТО. И если сравнивать, то этот комплекс мог бы занять первое место", – заключил Юрий Кнутов.
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
NATO
Арктика
Робот
Тор ЗРК
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