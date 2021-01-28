Военный эксперт рассказал об уникальных свойствах ЗРК "Тор-М2"

У зенитно-ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2" появится корабельная версия, заявил гендиректор завода "Купол" Фанил Зиятдинов. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов отметил главные особенности ЗРК.
Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, заявил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования", – рассказал Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, работы по совершенствованию продолжаются непрерывно.
"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", – отметил гендиректор "Купола".
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов подчеркнул, что комплекс уже себя проявил.
По его словам, комплекс имеет уникальное свойство.
Кроме того, есть возможность устанавливать комплекс на разные платформы, отметил он.