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ТАСС

В России завершаются разработки новых управляемых авиабомб с телевизионными ГСН

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Корректируемая авиационная бомба КАБ-250
Корректируемая авиационная бомба КАБ-250.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение", новейшие управляемые авиабомбы позволяют фронтовой авиации выполнять задачи по бомбардировке без захода в зону ПВО противника

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" завершает разработку новых управляемых планирующих авиационных бомб (УПАБ) с телевизионными головками самонаведения (ГСН). Об этом в интервью газете "Военно-промышленный курьер" сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"На заключительной стадии испытаний находятся также новые УПАБ калибра 500 и 1500 кг с телевизионной головкой наведения", - проинформировал Обносов.

По его словам, новейшие управляемые авиабомбы, разработанные КТРВ, позволяют фронтовой авиации выполнять задачи по бомбардировке без захода в зону ПВО противника.

"Авиабомбы нового поколения К08БЭ, УПАБ-1500Б-Э и КАБ-250ЛГ-Э реализуют планирующие траектории, что позволяет существенно увеличить дальность применения, дает возможность самолету-носителю осуществлять атаку цели без входа в зону огня объектовых средств ПВО", - добавил Обносов.

КТРВ является крупнейшим российским производителем тактического ракетного оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КАБ-250
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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