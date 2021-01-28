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ЦАМТО

Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"

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Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 27 января. Действие продленного ДСНВ будет распространяться на российские системы "Авангард". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наша прорывная по своим возможностям гиперзвуковая система "Авангард" уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа. И в рамках выполнения действующего договора был осуществлен показ этой системы американцам. Соответствующее правило зачета в рамках договора будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого нового типа "Авангард", если пройдет ратификацию и состоится пятилетнее продление (СНВ-3)", – заявил С.Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы РФ.

С.Рябков отметил, что возможные будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе, односторонние уступки со стороны Москвы исключены.

"Я хотел бы подчеркнуть, что любые будущие договоренности возможны только на сугубо паритетной, равноправной основе. Какие-либо односторонние уступки с российской стороны исключены", – цитирует "РИА Новости" С.Рябкова.

Как уже сообщалось, 26 января президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3. В тот же день В.Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
СНВ-3
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