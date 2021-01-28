В МИД оценили возможность модернизации стратегических вооружений

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации таких вооружений, сообщил, выступая в Госдуме, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру", - сказал он.

Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.