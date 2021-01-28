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РИА Новости

В МИД оценили возможность модернизации стратегических вооружений

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации таких вооружений, сообщил, выступая в Госдуме, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру", - сказал он.

Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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