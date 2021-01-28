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РИА Новости

В Кремле рассказали, как принималось решение по продлению договора СНВ-3

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Решению о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предшествовала напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ внес в ГД проект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

"Этому (решению о продлении договора - ред.) предшествовала достаточно напряженная работа. Вы знаете, что работа эта должна была ускориться в свете приближения дедлайна 6 февраля. Поэтому до разговора (Путина и Байдена - ред.) была проделана работа", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что 5 лет - это "хороший срок", который позволит "хорошо поработать" над дальнейшим продлением либо над новым текстом договора "в случае наличия соответствующей политической воли".

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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