КТРВ завершила госиспытания первой в России электрической торпеды

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ, заявил генеральный директор компании Борис Обносов.

"В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды... Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ", - сказал он в интервью газете "Военно-промышленный курьер".

Обносов подчеркнул, что в СССР подобные торпеды выпускались, но обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками.

"Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения", - добавил гендиректор.

Он не указал, какое название получила торпеда.