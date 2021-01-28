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РИА Новости

Рябков назвал условие будущих договоренностей с США

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Ракетный комплекс "Тополь-М" на полигоне Алабино
Ракетный комплекс "Тополь-М" на полигоне Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Возможные будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Какие-либо односторонние уступки с российской стороны исключены", — сказал Рябков, представляя в Госдуме законопроект о продлении соглашения о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3).

Москва, соглашаясь на продление договора, исходит из того, что США скрытно не развертывали пусковые установки. Дипломат подчеркнул, что стороны регулярно проводили взаимные инспекции.

Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, в которых Москва и Вашингтон подтвердят выполнение ратификационных процедур. По его словам, такой обмен начался вчера.

В дальнейшем стороны продолжат обсуждать другие вооружения, в частности, гиперзвуковые системы.

"Ясно, что американцев беспокоят и наши перспективные системы вооружений стратегической дальности, и они не раз об этом говорили при предыдущей администрации. Здесь есть поле для диалога, но нет места для односторонних уступок", — добавил замминистра.

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, по итогам которого стороны подтвердили намерение продлить действие СНВ-3. Госдума в среду ратифицировала соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
СНВ-3
Ядерный щит
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