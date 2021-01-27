Виды, характеристики и применение товарных весов

Товарные весы – компактные устройства с широким диапазоном взвешивания. Весовое оборудование работает в разных сферах, от продуктовых складов до торговых предприятий и овощных баз.

Виды и основные характеристики товарных весов

Товарные весы применяют для взвешивания товаров в сфере оптовой и розничной торговли. Есть два вида устройств – механические и электронные. Модели первого типа используются редко, они вытесняются более совершенными электронными товарными весами с высокой точностью взвешивания и расширенным функционалом. Аппараты оснащаются дисплеем, на котором отображается текущая информация.

Обычно весы такого типа применяют для взвешивания тяжелых грузов. Устройства подходят для работы с товаром в широком диапазоне веса – от нескольких десятков до 1000 кг. Наиболее высокий предел взвешивания демонстрируют напольные модели. Такое оборудование находит применение не только в торговых предприятиях, но и сельском хозяйстве, транспортной и других сферах.

Преимущества современных товарных весов

Возможность эксплуатации в сложных условиях благодаря защите от влаги и пыли.

Высокий уровень автономности (длительное время работы от аккумуляторных батарей).

Функциональность (суммирование, дозирование и др.).

Защита от коррозии (благодаря специальному покрытию и использованию нержавеющей стали).

Простой уход (платформа быстро и легко очищается от загрязнений).

Для любых задач можно подобрать подходящие товарные весы, ориентируясь на условия эксплуатации, например, если это запыленное помещение, тогда нужно выбирать устройства с высоким классом пыле- и влагозащиты (IP). Если нужно взвешивать тяжелые грузы, покупайте напольные аппараты. Сайт производителя - dneproves.ua, поможет выбрать подходящие весы, здесь представлены разные виды устройств с широким диапазоном взвешивания и дополнительным функционалом.

Функционал и особенности товарных весов

Напольные весы готовы к работе не только с тяжелым, но и крупным грузом. В продаже представлены аппараты с широкой платформой, на которой можно размещать товары в таре – ящиках, коробках и др.

Весовое оборудование отличается функционалом. В электронных моделях предусмотрены опции суммирования и дозирования. Суть функции дозирования заключается в наличии механизма, с помощью которого оператор задает допустимые пределы взвешивания – если товар входит в обозначенные рамки, оборудование подает соответствующий сигнал. Это удобная опция для расфасовки и сортировки груза на складах и в крупных торговых сетях. Устройства хорошо подходят для контроля веса изделий одного типа.

Больше информации о видах весового оборудования читайте на сайте производителя и поставщика, консультируйтесь со специалистами, которые помогут подобрать подходящие устройства для работы.