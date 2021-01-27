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Пожарные резервуары: сфера применения и конструктивные особенности

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Пожарные резервуары – особые емкости, которые используются для тушения пожаров. Такие емкости востребованы в разных ситуациях. К ним прибегают тогда, когда доставка жидкости другими способами невозможна. К дополнительным емкостям прибегают и тогда, когда тушение иными методами не является целесообразным.

Пожарные резервуары

Если потребовались пожарные резервуары – главным параметром является расчет емкости. Важно, чтобы воды хватало для того, чтобы устранить возгорание. Во внимание принимается не только объем – также следует учесть месторасположение емкости и расстояние от нее до объекта.

Такие резервуары устанавливаются на промышленных объектах, АЗС, в складских помещениях. Конструктивно каждый резервуар является тарой цилиндрической формы. Конструктивно бывают следующие группы:

  • наземные,
  • подземные,
  • горизонтальные,
  • вертикальные.

Выбор подходящего варианта зависит от того, сколько места есть для установки, а также требований к габаритам и прочим особенностям.

Наземные устанавливаются на поверхность почвы. Сначала устанавливают основание из металла или бетона, обязательно обеспечивается возможность перекачки воды. Резервуары такого типа – идеальный вариант для мест, где преобладает теплый или умеренный климат. В холодных регионах следует обеспечить дополнительную теплоизоляцию резервуара, установить систему подогрева, а также другое сопутствующее оборудование, из-за которого установка станет нецелесообразна в экономическом плане.

Подземные емкости – это баки большого размера. Емкости горизонтального типа оптимально подойдут для объема не более ста кубометров. Вертикальные конструктивно напоминают колодец, но в случае с ними потребуется специальная техника для перекачки жидкости.

Как должна быть расположена емкость

Резервуар располагают так, чтобы вода подавалась максимально оперативно. Основание должно быть максимально прочным – обычно это блоки из бетона или опоры из металла. Также могут быть задействованы железобетонные плиты.

Если речь идет об использовании в холодном климате, необходимо обеспечить подходящие условия для того, чтобы температура жидкости всегда оставалась на должном уровне. Для этого прибегают к использованию обогревателей. В системе обязательно должны присутствовать устройства для перелива и вентиляции.

Цена емкости зависит от размеров, материала изготовления и метода установки.

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